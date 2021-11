Kevin Spacey terá de pagar multa milionária a produtora de 'House of cards'

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

O ex-astro de House of cards (2013-2018), Kevin Spacey foi demitido da série em 2017, mas sua saída conturbada continua rendendo problemas. O ator deve pagar a MRC Entertainment, a produtora responsável pela série quase US$ 31 milhões de multa por quebra de contrato.

Segundo informações divulgadas pelo THR, a produtora alega que o ator agiu com má conduta sexual nos bastidores. O ator que interpretou Frank Underwood na série da Netflix, foi cortado do projeto após denúncias de abuso contra jovens. As acusações, que incluíam tocar um assistente de produção, e de promover um ambiente tóxico nos bastidores, fez com que a MRC conduzisse uma investigação que culminou na rescisão contratual do ator.

Em nota à imprensa, a produtora comemorou o resultado positivo da disputa legal. "A segurança de nossos funcionários, sets e ambiente de trabalho é de suma importância para nós da MRC e é o motivo de exigirmos responsabilidade pelos atos", diz o texto.