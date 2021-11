Série inspirada em 'Blade Runner' está sendo desenvolvida

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Warner Bros. )

Clássico de ficção científica de 1982, Blade Runner vai ganhar uma série derivada em live-action. A informação foi revelada pelo cineasta Ridley Scott, em entrevista à BBC. De acordo com Scott, o piloto já está escrito e a 1ª temporada terá dez episódios.

"Já escrevemos o primeiro episódio, e também já finalizamos a bíblia para a temporada completa, as primeiras 10 horas", afirmou o diretor. “Bíblia" se refere às anotações que detalham o que ocorre ao longo dos episódios, para orientar o trabalho dos roteiristas.

O universo de Blade Runner já rendeu outras obras cinematográficas, além do clássico dos anos 1980, como Blade runner 2049 (2017) e a recente série animada Blade Runner: black lotus, atualmente em exibição nos EUA pelo Adult Swim.

Ridley Scott não mencionou para qual canal está desenvolvendo a série, mas a maior aposta é a HBO Max, porque Blade Runner é propriedade intelectual da Warner Bros.. Scott Free, produtora da série, tem uma parceria com a plataforma com a série Raised by wolves.

Na mesma entrevista, o diretor também falou que está em andamento uma série inspirada em Alien, cujo episódio piloto ainda está sendo escrito.