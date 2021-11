HBO Max confirma presença na CCXP Worlds 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: CCXP/HBO/Divulgação)

Depois da CCXP Worlds 2021 anunciar a presença da Netflix na edição deste ano, a organização confirmou nesta quinta-feira (18/11) que a HBO Max também participará do evento. Marcada para 4 de dezembro, a participação do streamings será à noite e terá um painel exclusivo na Thunder Arena, apresentando novidades inéditas.

Na programação, a HBO Max vai trazer uma comemoração especial dos 20 anos de Harry Potter, além de conteúdos especiais para os fãs da DC Comics, Game of thrones e também novidades sobre as suas produções nacionais. A programação completa ainda não foi informada.

A CCXP Worlds 2021 acontecerá novamente no formato digital, nos dias 4 e 5 de dezembro. Serão cinco palcos em três streamins simultâneos. Os painéis serão gratuitos, mas também haverá opção paga, com 3 modalidades de ingressos. Para comprar os tickets, acesse o site oficial do evento.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HBO Max Brasil (@hbomaxbr)