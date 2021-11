Apesar de nenhuma vitória, brasileiros marcam presença no Emmy Internacional 2021

RN Ronayre Nunes

Camila Pitanga, Regina Casé, Evandro Fioti e Emicida no tapete vermelho do Emmy Internacional 2021 - (crédito: International Emmy Awards/Divulgação - Luiz C. Ribeiro/ Globo - Reprodução/Instagram/@emicida)

Foi nesta segunda-feira (22/11), que a televisão internacional se encontrou em Nova York para o Emmy Internacional 2021. O Brasil não levou nenhuma estatueta, mas a premiação, uma das mais relevantes da TV mundial, teve uma marca importante: cinco produções tupiniquins disputaram prêmios.

Somente em 2018, os brasileiros disputaram mais categorias, seis. Vale lembrar ainda, que neste ano, só a Inglaterra teve mais indicações que o Brasil. Inclusive, foi para as terras da Rainha que saíram as maiores vitórias da noite: três, nas 11 categorias que concorriam.

Amor de mãe lutava na categoria de melhor telenovela, mas perdeu para a chinesa The song of glory. Diário de um confinado concorria na categoria de melhor série de curta duração, mas Inside, da Nova Zelândia levou a melhor.

Cercados estava na categoria de documentários, mas Hope frozen: a quest to live twice, da Tailândia, venceu. Todas as mulheres do mundo tentava a vitória na categoria de filmes e minisséries para TV, mas Atlantic crossing, da Noruega acabou com a preferência dos jurados.

Por fim, Emicida: amarElo - É tudo para ontem, da Netflix, disputava a programação de arte, mas Kubrick by Kubrick, da França, levou. Esta foi a única produção que não saiu dos estúdios Globo.

Além das produções brasileiras, o país também marcou presença no local com o jornalista Felipe Santana e os apresentadores Luciano Huck e Angélica como mestres de cerimônia.

Confira os vencedores: