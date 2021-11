Mais Brasil na Tela: Netflix anuncia maior investimento em produÃ§Ãµes nacionais

P » Pedro Ibarra

Terceira temporada de 'Sintonia' foi uma das novidades do evento Mais Brasil na Tela da Netflix - (crédito: Netflix/Divulgação)

“Posso dizer que a Netflix vai investir e produzir como nunca antes no Brasil”, afirma Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix no Brasil. Foi essa a mensagem do Mais Brasil na Tela, evento digital da Netflix para falar sobre o impacto da plataforma no Brasil realizado nesta terça-feira (23/11).



Durante duas horas, os líderes de conteúdo da plataforma no Brasil apresentaram novidades, anunciaram produções e falaram como o país é importante e está crescendo no mercado do cinema, séries, realitys e no streaming como geral. “Há muito mais conteúdo e histórias brasileiras para serem contadas”, conta Reed Hastings, CEO da Netflix, sobre o futuro do serviço no país.



Os responsáveis por reger o conteúdo da Netflix adiantaram um ano muito frutífero para o Brasil, já que, em 2021, o streaming completa 10 anos de atividade no país, sendo cinco deles com produções originais. “Vamos ter lançamentos em todos os meses do ano que vem”, pontua Elisabetta Zenatti sobre os planos da plataforma.



Além de novas produções, também se falou sobre os sucessos brasileiros como os longas Modo avião e 7 prisioneiros e séries como Cidade Invisível e Bom dia, Verônica. A Netflix ainda anunciou que está investindo em jovens cineastas e roteiristas, para trazer novas vozes e histórias brasileiras para os brasileiros. “A gente quer se ver na história”, afirma atriz Naruna Costa, apresentadora do evento e parte do elenco de Irmandade, seriado da Netflix.



Anúncios exclusivos



O que o Mais Brasil na Tela teve de mais especial foram os anúncios de novas produções e renovações do streaming. A começar pela confirmação que os sucessos Sintonia, Casamentos às cegas Brasil, e Brincando com fogo Brasil vão ganhar novas temporadas.



As séries brasileiras receberão bastante espaço na plataforma com dois lançamentos especiais já confirmados para 2022. A minissérie Todo dia a mesma noite, baseada em um livro de Daniela Arbex, contará uma história sobre a tragédia no incêndio da boate Kiss em Santa Maria no Rio Grande do Sul e está entre os anúncios do evento. Quem também selou parceria com a gigante do streaming foi o ator Rodrigo Sant'Anna, que estrelará A sogra que te pariu, primeira sitcom brasileira com plateia da Netflix e o especial de comédia Cheguei. Quem também ganha um especial de comédia é o youtuber Whindersson Nunes, o programa é intitulado Whindersson Nunes - É de mim mesmo.



Nos realitys, foram três novidades. As gravações de Queer eye Brasil, com um elenco formado por profissionais do país, o programa culinário Iron chef Brasil, apresentado pela atriz Fernanda Souza, e o original, com toda concepção feita no Brasil, Ideias a venda, uma competição de empreendedorismo comandado pela apresentadora Eliana.



Carro chefe do streaming, os filmes brasileiros também receberam um grande espaço no evento. Leandro Hassum prometeu três produções para o ano que vem, e Adrien Muselet, diretor de conteúdo cinematográficos da Netflix, também confirmou quatro grandes produções para o futuro da plataforma. São elas, Depois do universo, drama adolescente protagonizado por Henry Zaga e Giulia Be, Carga Máxima, primeiro filme de ação do streaming e protagonizado por Thiago Martins, Biônicos, uma ficção-científica dirigida por Afonso Poyart, e o filme de Natal, Um natal cheio de graça.



Quem finalizou os anúncios foram as animações e conteúdos para toda família. Daniela Vieira, gerente destes conteúdos, confirmou e revelou a primeira prévia da primeira animação do lendário personagem dos gibis brasileiros Menino Maluquinho, criado por Ziraldo. A responsável pela área também apresentou o seriado Acorda Carlo para 2022, adiantando que a Netflix vai investir em todo tipo de família brasileira.