CG Camilla Germano

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta segunda-feira (22/11), a Netflix divulgou o trailer de sua nova comédia romântica brasileira com Larissa Manoela no papel principal.

Em "Lulli", a atriz interpreta uma médica que ao se envolver em um acidente com um aparelho hospitalar, começa a escutar os pensamentos de todos ao seu redor. Assim, ela usa seu novo "poder" para ajudar seus pacientes. Além disso, seu ex-namorado, também envolvido no acidente, perdeu a memória e não se lembra que eles terminaram.

Além de Larissa outros nomes do elenco são: Vinicius Redd, Sergio Malheiros, Amanda de Godoi, Yara Charry e Nicolas Ahnert.

Novo filme da Netflix com Larissa Manoela ganha primeiro trailer (foto: Serendipity Inc/Reprodução Netflix)

A direção do longa é de Cesar Rodrigues, que dirigiu o filme "Modo Avião" de 2020 que também tem Larissa no papel principal. O roteiro do longa fica por conta da escritora Thalita Rebouças e Renato Fagundes e tem estreia marcada para o dia 26 de dezembro.