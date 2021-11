Chrystian e Ralf encerram dupla sertaneja e param de se seguir nas redes

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Os irmãos Chrystian e Ralf não formam mais uma dupla sertaneja, segundo o jornal Extra . Após 40 anos de carreira juntos, eles optaram por se separar definitivamente e seguir carreira solo, de acordo informam os representantes dos cantores.



Eles deixaram de se seguir nas redes sociais e fazem parte de escritórios separados. Chrystian assinou um contrato de seis anos para um projeto solo, já Ralf fez uma parceria musical com o sertanejo Eduardo Costa.

Segundo a publicação, os cantores haviam se desentendido por conta dos objetivos profissionais. Eles preferiram se afastar por quase dois anos devido a pandemia antes de encerrarem com a dupla.

"Eu assinei um contrato por cinco anos, como você 'tá' sabendo, para fazer essa carreira solo. Então, por no mínimo cinco anos, a dupla Chrystian e Ralf vai estar fora da ativa, entendeu? Em termos de fazer disco, fazer shows e tal" , disse Chrystian em entrevista para o Domingo Espetacular , neste último domingo (21/11).

O repórter questionou se os irmãos vinham atravessando algum tipo de problema, e o famoso rebateu:

"Não, a gente nunca teve grandes problemas. Tinha divergências de opiniões, como qualquer relacionamento, que a gente, no fim das contas, acabava resolvendo. O meu desejo à princípio era fazer uma paralela, mas aí tem divergências do caminho que acabam dificultando as coisas. As vezes facilitam, mas tem muita coisa que dificulta. Então acho que foi isso que aconteceu" , contou.

Chrystian afirma que até tinham shows marcados, só que o parceiro não assinou o contrato.

"Oito shows marcados, e aí eu resolvi dá um ponto final" , finalizou. Vale lembrar que a assessoria de Ralf até o momento não se pronunciou sobre o ocorrido.