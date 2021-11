Jennifer Lawrence fala sobre desigualdade salarial entre gêneros

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / Ben STANSALL)

Jennifer Lawrence volta a falar sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres no cinema. Em entrevista concedida à Vanity Fair, a atriz comentou sobre a diferença entre o seu cachê e o de Leonardo DiCaprio, na nova produção da Netflix Não olhe para cima (Don’t look up). Ambos protagonizam o longa lado a lado, no entanto, DiCaprio recebeu US$ 30 milhões para participar do filme, enquanto Lawrence ganhou US$ 25 milhões, segundo informações do site.

“Sim, eu também vi isso”, afirmou a atriz. “Olha, Leo traz mais bilheteria do que eu. Estou extremamente feliz e feliz com o meu acordo. Mas em outras situações, o que eu vi — e tenho certeza que outras mulheres na força de trabalho também viram — é que é extremamente desconfortável perguntar sobre a igualdade de remuneração. E se você questiona algo que parece desigual, dizem que não é disparidade de gênero, mas eles não podem dizer o que é exatamente”.

Em 2013, Jennifer descobriu por e-mails vazados da Sony Pictures que havia recebido 10 vezes menos do que os três outros protagonistas homens do elenco de Trapaça (American Hustle). Na ocasião, a artista também falou sobre igualdade salarial entre gêneros no cinema.

Não olhe para cima trata da história da estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), que descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Os dois, então, decidem alertar a humanidade sobre o impacto fatídico da rocha do tamanho do Monte Everest.

Além de Lawrence e DiCaprio, a obra também conta com a participação de Jonah Hill (Anjos da lei), Ariana Grande (Brilhante Victória), Meryl Streep (O diabo veste Prada) e Chris Evans (Vingadores: ultimato). A direção é de Adam McKay. O filme estreia nos cinemas em 9 de dezembro e fica disponível na plataforma da Netflix a partir de 24 de dezembro.