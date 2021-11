Equipe de Chico Buarque nega plágio em nova música de Adele

CB Correio Braziliense

(crédito: Gabriela Perez/Divulgacao e Tolga Akmen / AFP)

A equipe de Chico Buarque negou a existência de plágio da música Eu Te Amo, composição do cantor e de Tom Jobim, lançada em 1980, na nova canção da cantora britânica Adele, To be Loved. A afirmação foi dada pelo empresário do cantor Vinicius França ao jornal O Globo nesta terça-feira (23/11).



Pela internet, vários usuários apontaram semelhanças entre as duas melodias. A música de Adele foi lançada na última sexta-feira (19/11) no novo álbum da artista, intitulado 30.

Na discussão, muitas pessoas também negaram a existência de plágio ao explicar que o trecho é uma harmonia bastante usada em músicas e por isso a semelhança.

O povo falando que a Adele copiou o Chico Buarque com uma escala de piano decrescente super simples. É o mesmo que falar que qualquer pessoa que usar as notas do ré mi fa nessa ordem faz plágio, sem considerar harmonia e tudo que compõe o som da música ???? — Nei (@neileitte) November 19, 2021

Adele x Chico Buarque e Tom Jobim (o piano é composição dele): foi plágio? A thread da procrastinação.

Transcrevi a primeira parte das duas melodias na mesma oitava; nas duas músicas o motivo de 12 notas nesse ritmo é repetido, descendo cada vez mais. https://t.co/mj4PZnMkEM pic.twitter.com/MMXgRLMrgp — vtnc você e seus filhos (@bellamoscovitz) November 19, 2021

Outra acusação

Este ano, porém, Adele foi acusada de plágio pelo compositor Toninho Geraes. De acordo com ele, houve plágio da música Mulheres, interpretada por Martinho da Vila, lançada em 1995, em uma música da britânica. Ele quer que a autoria seja reconhecida nos créditos da canção Million Years Ago, do álbum 25, lançado em 2015.