(crédito: Divulgação/Primo Pobre)

A cantora Nãnan Matos, ex-participante do programa The Voice Brasil, será a atração do bar Primo Pobre neste sábado (27/11). Com nome conhecido na cena cultural de Brasília, a artista apresentará um repertório de samba evidenciando forte ligação pessoal com a cultura africana.

Além de cantora, Nãnan é compositora, percussionista, dançarina e arte-educadora. Devido à voz potente e ao timbre forte, a ex-The Voice Brasil contribui de maneira inovadora para a cena musical atual, com apresentações cativantes e participativas.

Antecedendo o show de Nãnan Matos, o bar Primo Pobre receberá, nesta quinta-feira (25), a banda Jazz na Carta e os Djs Léo Cabral e Paula Torelly na sexta (26). Dj Odara sucederá a performance de Nãnan, no próprio sábado (27), e o Dj Umiranda será responsável pela trilha sonora do local no domingo (28).