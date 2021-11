Mãe de Viih Tube comemora cirurgia íntima com aspecto de "adolescente de 15 anos"

DL Douglas Lima - Uai

Viviane Felício , mãe de Viih Tube , revelou que se submeteu a uma cirurgia íntima na clínica JK Estética Avançada, em São Paulo , na última quinta-feira (18/11) e celebrou o resultado.

Segundo Mãe Tube , como também é chamada pelos fãs de sua filha, o procedimento estético foi um sucesso e ela está feliz da vida, de acordo com as informações do jornal Extra .

"A doutora disse que ficou com aspecto de adolescente de 15 anos. E não é que ficou mesmo? Ficou realmente como eu era menina. Se eu soubesse, teria feito antes", afirmou.

A musa fitness explicou que a cirurgia que tem por finalidade rejuvenescer a região íntima da mulher é feita a laser, e elimina as "sobras" dos "grandes lábios", deixando-os com um aspecto "mais jovem".

"Não que eu tivesse alguma coisa anormal. Essa correção íntima se dá porque a gente já nasce assim, com essas sobras a mais, que ninguém merece (risos)", brincou.

"Mas com o passar do tempo vai crescendo, e eu faço reposição hormonal, e isso me incomodou muito. Eu resolvi fazer por conta disso: desde nova, eu já tinha uma insatisfação de ter nascido maiores os 'grandes lábios'. E com o passar do tempo, como eu fiz reposição hormonal, eu achei que cresceu um pouco. Só que eu não imaginava que ia ficar tão bonito nem que a recuperação ia ser boa", reforçou.

"Todas as vezes sai nos sites de fofocas e dão um zoom (nas minhas fotos de biquíni). Não é nada que me incomodava, mas sou vaidosa (risos). Eu só não imaginava que ia ficar tão bonito".

Na sequência, Viviane detalhou que o procedimento é feito com anestesia local e tem tempo de recuperação de dois a três dias. O valor custa em torno de R$ 12 mil.

"A recuperação, normalmente, é em uma semana. Eu só senti dor na primeira noite que eu fiz. Depois, eu estava zerada. Não dói para fazer xixi, para colocar roupa, sentar, nada... Deu ponto, cortou, mas foi muito boa a recuperação", explicou.

Isabela Viegas , sócia da JK , deu mais detalhes do procedimento e garantiu que a cirurgia não altera a sensibilidade da relação sexual da paciente.

"A região pode ter diminuição da sensibilidade após a cirurgia, mas a sensibilidade retorna após a cicatrização completa (cerca de 30 dias). A sensibilidade durante a relação sexual não será alterada. Algumas pacientes ainda relatam aumento da sensibilidade, mas não se sabe se existe algum fator psicológico para essa sensação", finalizou a empresária.

