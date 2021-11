Anitta revela que vai cantar na final da Libertadores: 'Dou sorte'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

A cantora Anitta revelou que irá se apresentar na final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, no próximo sábado (27/11), em Montevidéu, Uruguai, às 17h. A artista está de volta ao Brasil após uma temporada nos EUA.

Na última terça-feira (23/11), a garota do Rio contou a novidade da apresentação durante a participação no Podcats. Os dois times brasileiros disputam a taça da Libertadores da América no Estádio Centenário. Ela deve se apresentar antes da partida do jogo, como de costume nesta ocasião.

Essa não é a primeira vez que a cantora se apresenta em uma final do campeonato. Em 2019, ela deu sorte a torcida do Flamengo, que levou a melhor na disputa pelo título contra o River Plate. O time carioca venceu o argentino no Estádio Monumental U, no Peru.

"Eu vou cantar de novo na final da Libertadores, agora no sábado. Vai ser Flamengo e Palmeiras. Eu não sou Flamengo não, sabe? Eu sou Brasil… Eu sou botafoguense. Mas, assim, nas vezes em que eu fui para o Flamengo, o Flamengo ganhou, viu? (Nas vezes) Que eu cantei. O truque é: 'Eu vou, canto e vou embora'. Aí o Flamengo ganha. É uma loucura", disse Anitta.

"Se ganharem desta vez, a gente vai comprovar que eu sou. Aí vou querer algum negócio de musa. Mesmo que eu seja Botafogo, vou querer alguma coisa. Porque toda vez que vou (o Flamengo) ganha", ressaltou Anitta.