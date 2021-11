José de Abreu revela que filha caçula é uma mulher trans

DL Douglas Lima - Uai

José de Abreu teve cinco filhos, frutos de três casamentos. O primeiro foi Rodrigo , que morreu aos 21 anos, em 1992 , ao cair da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro . Na sequência, vieram Theo , de 45; Ana , de 44; Cristiano , de 37; e Bia , de 21.

Em entrevista ao jornal Extra , o ator que interpreta Santiago, pai de Rebeca ( Andrea Beltrão ), Nicole ( Ana Baird ) e Bárbara ( Alinne Moraes ) em Um lugar ao sol , nova novela das nove da TV Globo , revelou ter uma filha que se identifica como mulher transexual há 2 anos.

"Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube", afirmou.

"Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz", declarou.

O veterano ainda reforçou que nunca diferenciou o tratamento dados aos seus filhos por causa do gênero: "Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais".

Em seu perfil do Instagram , Zé de Abreu publicou uma foto de sua família e rasgou elogios ao falar sobre as diversidades existentes nela.



Atualmente noivo da maquiadora Carol Junger , de 23 anos, Zé de Abreu, de 75, foi casado com a advogada Neuza Serroni , a diretora teatral Nara Keiserman e a cineasta Priscila Petit . A caçula Bia nasceu durante o relacionamento do artista com a economista Andrea Pontual .

"A vida me deu e continua me dando todas as possibilidades. Tenho uma nora preta linda, que daqui a pouco vai me dar um neto. Já fui casado com uma católica comunista, depois com uma judia, depois com uma carioca da gema, e agora estou com uma bela niteroiense, feliz e satisfeito".

José de Abreu