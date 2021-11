Anitta reclama de cortes de podcast que viralizaram: 'Não falei só de bofe'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Nesta quarta-feira (24/11), após ter participado do podcast de Virginia Fonseca e Camila Loures, o PodCats, Anitta reclamou pelo Twitter dos trechos que viralizaram nas redes sociais.

Segundo ela, ao contrário do que pode parecer pelos cortes divulgados, vários temas foram abordados na entrevista, e não somente fatos relacionados à sua vida sexual.

"Então, meu povo, ontem eu não falei só de bofe no podcast não, ok? Sei que é só isso que tá viralizando, mas eu falei de estudar, falei sobre usar camisinha, sobre indústria musical, estratégia de carreira... Porque tô vendo um povo falar que eu só falei de p**, mas o podcast teve 3 horas", disse ela no Twitter.

"Então de p@/ mesmo eu falei no total uns 20 minutos. O resto foi família, estudo, carreira, prevenção sexual e vários outros tópicos...Massssss não to macetando ninguém não. Paz e amor sem reclamação hahhahaha (acabei de aprender essa gíria nova "maceta")", completou Anitta.

Veja a entrevista completa, abaixo:

Além de Anitta, o PodCats recebeu Leonardo e Poliana nesta quarta-feira (24). Leia sobre a entrevista aqui.