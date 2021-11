Saiba quem é a dublê de Camila Queiroz no final de Verdades Secretas 2

DL Douglas Lima - Uai

(crédito: Divulgação)

Roberta Franco foi selecionada pela TV Globo para ser dublê da protagonista Camila Queiroz no capítulo final de Verdades secretas 2.

De acordo com as informações do jornal Extra , a modelo e atriz já gravou algumas sequências na madrugada da última quarta-feira (24/11), inclusive com o ator mirim Bernardo Lessa , que vive Fabrício, o filho de Angel na novela de Walcyr Carrasco com direção artística de Amora Mautner .

Segundo fontes da publicação, os dois se deram bem logo de cara.

Nos stories do Instagram , Roberta publicou uma pista do trabalho que tem pela frente ao beber um energético e disparou: "hoje trabalhamos até de madrugada".

Em 17 de novembro, a artista postou uma foto em um camarim usando figurino que parece ser da personagem Angel e marcou os Estúdios Globo como localização.

Ao ser questionada se ela seria a dublê de Camila , Roberta apenas respondeu: "Alô, Walcyr Carrasco".

Vale destacar que os capítulos finais da primeira novela original do Globoplay tiveram que ser adaptadas após Queiroz deixar o elenco. O canal anunciou que a atriz não fazia mais parte do elenco da sequência de Verdades secretas ( 2015 ).



Em comunicado enviado à imprensa, a emissora afirmou que a artista quis determinar o desfecho de Angel. Confira, abaixo, a nota:

"A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de 'Verdades Secretas 2', novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias", informou o comunicado.

"Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", explicou a emissora.

"A Globo, então, decidiu concluir 'Verdades Secretas 2' sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", finaliza a nota.