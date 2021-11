Natal 2021: veja 7 dicas para fazer a decoração em apartamento pequeno

LC Lugar Certo - Estado de Minas

O Natal está chegando, falta apenas um mês! Com ele, chega também aquela vontade de decorar a casa e curtir a festa natalina. Ou ainda receber os familiares e amigos para a ceia. Mas se você mora em apartamento pequeno e tem pouco espaço para os enfeites, acompanhe 7 dicas que separamos especialmente para você.

Em primeiro lugar, tamanho não é impeditivo para ter um lar decorado para o Natal. Isso porque você pode enfeitar seu cantinho de modo proporcional ao tamanho do apê. Assim, uma árvore menor, o melhor aproveitamento das luzes e até enfeitar os móveis estão valendo. Confira mais dicas de decoração de Natal simples.

1. Escolha um estilo minimalista

Pesquise sobre o estilo minimalista. Você verá que a decoração natalina minimalista fica muito bonita. Nesse sentido, aproveite redomas de vidro, arranjos com galhos, pinhas e barbantes rústicos para criar lindos enfeites de Natal para o seu apartamento pequeno. Lembre-se que o estilo minimalista não aceita exageros, portanto, escolha poucos, mas bons objetos para a decoração.

2. Opte por uma árvore de Natal pequena

Se o seu apartamento é pequeno, é recomendado escolher uma árvore de Natal menor. Afinal, não há como pensar na decoração natalina sem algo que represente o tradicional pinheirinho. Assim, que tal optar pelas versões menores, daquelas que podem ser colocadas sobre a mesa ou o rack?



3. Invista em luzes de Natal

Natal que é Natal tem luzes piscando, não é mesmo? Portanto, se o pinheirinho não couber na sua sala, opte pelas luzinhas. Desse modo, elas podem enfeitar a moldura dos quadros, dos espelhos decorativos ou ainda da janela. Que tal colocar o pisca-pisca dentro de uma redoma de vidro? Fica encantador.

4. Defina uma paleta de cores

Os tradicionais verde e vermelho do Natal podem ser substituídos por outras cores. Mas é interessante você manter um padrão, pois fica mais elegante. Nesse sentido, você pode usar uma tinta spray para colorir objetos usados em outros natais. Assim, você terá uma decoração de Natal simples no seu apartamento pequeno, mas cheia de estilo.

5. Decore o armário da cozinha

O armário de cozinha pode ganhar uma roupagem natalina. Se não houver espaço, guarde aquilo que não usará nesse período. No lugar, coloque pequenas coroas de flores ou enfeites natalinos. Que tal colocar as famosas meias natalinas para o Papai Noel? Você pode repetir a ideia no armário do banheiro também.

6. Invista no “Faça Você Mesmo”

Se você busca uma decoração de Natal simples, invista em enfeites personalizados no estilo Faça Você Mesmo. Que tal fazer uma guirlanda para a porta principal do apartamento pequeno? Além disso, você pode enfeitar a fechadura. Outra dica é usar a parede para fazer uma árvore de Natal mais simbólica. Ou, quem sabe, usar galhos secos com itens decorativos. Assim, você dará um toque especial ao seu lar.





7. Use e abuse do que está guardado

Uma bandeja ou doceira que está guardada pode virar um lindo enfeite de Natal. Use a criatividade e decore objetos como vasos, velas, taças e outros itens.

Você pode usar pinhas, galhos de pinheiro seco ou folhas secas para agregar à sua decoração natalina. Abuse da criatividade!

Em suma, a decoração de Natal de apartamento pequeno pode ser feita gastando pouco e sem ocupar muito espaço.