Leonardo explica por que foi de regata e bermuda ao casamento de Zé Felipe

Na noite desta quarta-feira (24/11), o cantor Leonardo e sua esposa Poliana Rocha participaram do podcast Podcats , de Virgínia Fonseca e Camila Loures.

Durante o bate-papo, o pai de Zé Felipe roubou a cena com sua sinceridade e explicou o motivo de ter ido de regata e bermuda no casamento do filho com a influenciadora digital , que aconteceu em março deste ano.

Por conta da pandemia da Covid-19 , os dois fizeram uma pequena cerimônia em casa para evitar grandes aglomerações.

Sem papas na língua, Leonardo afirmou que a nora, Virgínia, estava mal vestida para recebê-lo no podcast dela -- na ocasião, a youtuber estava sem maquiagem e com os cabelos molhados.

"E esse cabelo seu? O boi passou a língua nessa p****?", brincou.

"Não fala. Não fala, não. Eu preferi dormir do que passar maquiagem, do que passar escova, então vim com o cabelo molhado. Passei um gel", destacou.



"Você acha que é bonito ser feio?", retrucou o avô de Maria Alice .

A influencer aproveitou a ocasião para questionar por que o sertanejo estava bem vestido ali sendo que no seu casamento com o filho do artista ele estava de regata.

"E você também, olha a 'chiqueza' que você está aqui e no meu casamento você [foi] de regata", disparou.

"Mas num casamentinho vagabundo daquele? Minha filha, eu estava vindo de um futvôlei. Aí eu chego lá tá os dois de frente de um computador - com todo o respeito - duas juízas do outro lado falando e eles casando. Você acha que eu vou colocar terno para ficar dentro de casa para um casamento fraco desse lá em casa, na sala", declarou, aos risos.

Fonseca também questionou se o sogro já havia participado de algum outro podcast, e ele logo respondeu com sinceridade: "É o primeiro e último".

"Vim quase obrigado para te falar a verdade, porque juntou um monte de capeta no meu ouvido. Eu estou gravando desde às duas da tarde. Hoje cantei umas 45 músicas".

Confira, abaixo, a entrevista na íntegra: