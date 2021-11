"Não é grande, mas é muito grosso", diz Zé Felipe sobre partes íntimas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Multishow )

Na última terça-feira (23/11), foi ao ar pelo Multishow o "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck, com Virgínia e Zé Felipe. O casal, muito conhecido por não ter papas na língua, participou de vários quadros do programa e, em determinado momento, o cantor sertanejo revelou o tamanho de suas partes íntimas.

"Ele não é muito grande, mas é grosso que só a porr*", disparou. Ele também fez gestos com a mão para simular o tamanho do seu "documento".

Durante o bate-papo, outros detalhes da intimidade do casal também foram expostos. Zé Felipe revelou que já comprou uma "vagina eletrônica" em um sex-shop e que também comprou "uns trens para a ‘periquita’ da Virgínia". Outra revelação foi que ele já transou com mais de uma pessoa ao mesmo tempo antes de iniciar seu relacionamento com a influencer.

Virgínia, por sua vez, contou no programa que já deixou de postar alguns vídeos ou fotos em seus stories do Instagram por descuidos do marido. "Eu sempre preciso apagar os vídeos porque ele anda sem cueca, só de bermuda. Já apareceu o pau dele, o saco. Vaza sempre print com o pênis dele marcando, é uma loucura", ela contou. "É bom, né? Estou em casa, deixo o ‘saco’ respirando. O pessoal vê tudo, muitas vezes acabam marcando o garoto", Zé Felipe respondeu.