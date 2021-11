Black Friday: confira os melhores memes

Nem só de ofertas vive a Black Friday, o conceito viralizou e se tornou um dos assuntos mais falados no Twitter mais uma vez.

Oficialmente, a Black Friday é nesta sexta-feira (26/11), mas as promoções e os memes nas redes sociais estão bombando há dias. Confira os destaques:

Nessa BlackFriday só consigo lembrar do pensamento de um grande filósofo renascentista: "Se eu não comprar nada o desconto é maior" — Julius Rock, pai do Chris.

Só tô vendo black friday em lojas… cadê a black friday no aluguel, conta de luz e água? ????????

petição pra mudar a black friday pro começo do mês pq final do mês não tenho mais dinheiro e só vou me endividando