Pabllo Vittar e Renan da Penha confirmam novo single para o próximo dia 29

Pabllo Vittar e Renan da Penha marcam data para apresentar nova parceria - (crédito: Divulgação)

Recentemente, Pabllo Vitar e Rennan da Penha postaram uma foto juntos em um estúdio e geraram expectativa nos fãs para um novo single. Os artistas confirmaram hoje (26) sua parceria divulgando um link de pre-save do single que chegará na segunda-feira, às 21h. O banner divulgado pela cantora soa futurista e dá a entender que ouviremos algo diferente do comum.

O último álbum da artista, Batidão tropical, foi lançado em junho e até hoje faz enorme sucesso. A mistura de forró com o ritmo brega está em alta no Brasil e Pabllo como artista no sentido mais puro da palavra, não perdeu tempo. Duda Beat, por exemplo, é outra artista que segue o caminho. Rennan da Penha vem de lançamentos com Anitta e Savanah, com os singles Sextou e Se tu era amante, respectivamente.

Number One, novo single de Pabllo Vittar e Rennan da Penha já está disponível para pre-save e estará disponível em todas as plataformas de streaming musical a partir das 21h de segunda-feira (29).