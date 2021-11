Morre Stephen Sondheim, um ícone dos musicais da Broadway, aos 91 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Scott Gries/AFP)

Morreu, na noite da última sexta-feira (26/11), Stephen Sondheim aos 91 anos. Artista, músico e autor de teatro, Sondheim é um dos nomes mais influentes da Broadway e é responsável por alguns dos principais sucessos dos musicais norte-americanos da segunda metade do século 20.

Segundo o advogado e amigo do autor, F. Richard Pappas a morte de Stephen foi repentina. Ainda de acordo com o amigo, o ícone dos musicais não lutava contra nenhuma doença e a causa da morte ainda é uma dúvida. Pappas afirmou à imprensa internacional, que o amigo teria inclusive participado das comemorações de ação de graças com amigos na última quinta (25).

Sondheim fez toda carreira nos bastidores dos musicais, aos 32 anos, em 1962, assinava o primeiro musical próprio completo na Broadway, A funny thing happened on the way to the forum. Musical foi premiado com o Tony, maior honraria do teatro norte-americano, e ficou em cartaz por dois anos.

Porém, foi pouco antes que ele fez o próprio nome. Em 1957, em parceria com Leonard Bernstein, escreveu Amor, sublime amor. O espetáculo foi sucesso absoluto e para muitos alterou a forma como as pessoas entendiam musicais. As danças deixaram de ser ilustrativas e passaram a ter função no enredo e a história, músicas e coreografia tiveram uma coesão maior.

O sucesso foi tanto que foi adaptado para o cinema em 1961 e ganhou 10 Oscars em 1962, incluindo o de Melhor filme. Amor, sublime amor reconta a história de Romeu e Julieta, mas em um contexto de gangues. A história tem tanto impacto até os dias atuais, que será refeito com direção de Steven Spielberg e protagonizado por Ansel Elgort e Rachel Zegler.

Os bons números levaram o artista a receber reconhecimento na área e com isso se tornar aos poucos um dos mais produtivos autores de musicais da Broadway. Entre os principais destaques estão Gypsy (1959), o qual é coautor, Sweeney Todd (1979), Sunday in the park with George (1984) e Into the woods (1987).

Ele deixa um legado imenso e é idolatrado por amantes de musical do mundo todo. Recentemente a Netflix lançou Tick,tick… BOOM!, filme baseado na peça de Jonathan Larson que conta história dele próprio, vivido pelo ator Andrew Garfield. O longa mostra que Jonathan, criador de Rent, outro musical lendário, tinha Sondheim como ídolo. Stephen, inclusive, é personagem da produção, interpretado por Bradley Whitford