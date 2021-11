Doutora Deolane Bezerra é detonada ao gravar dirigindo de forma imprudente

GE Gabriel Ellias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, está cada vez mais estourada nas redes sociais. Após garantir uma legião de fãs, a loira exibiu seu mais novo item de luxo e mostrou que está podendo mesmo.

Na última segunda-feira (22/11), a advogada fez uma série de stories no Instagram para compartilhar com os seguidores e fãs sua nova aquisição: um Land Rover da linha Discovery, ano 2022, que é avaliado em mais de R$ 600 mil.

"Sem placa??? 2022??? O que tu quer ai dentro Jader?", escreveu ela ao exibir o automóvel na rede social.

Após anunciar sua nova conquista, a famosa chamou atenção de seus seguidores, neste sábado (27/11), ao dirigir seu carro com um dos pés apoiado no painel.

À situação, a doutora ouvia seu mais recente single, Meu menino, na qual homenageia MC Kevin, que morreu em queda de varanda de hotel, no Rio.

Todo o trajeto até a "direção ousada" foi gravado e compartilhado pela influenciadora no Instagram. Antes de sair na rua, ainda em seu apartamento, ela ostentou a chave do carro.

Já na garagem, Deolane também mostrou outro veículo de luxo, mais um modelo Range Rover, este possivelmente da geração Evoque, que tem preços na base de R$ 320 mil. Ela até brincou: "Me patrocina!".

Deolane Bezerra tem contas bancárias bloqueadas pela Justiça

A loira teve uma parcela de suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça. O motivo? Descumprimento de uma ação trabalhista.

De acordo com informações divulgadas por Fábia Oliveira , colunista do EmOff, a doutora não recolheu o FGTS de uma empregada doméstica, que teria trabalhado para Deolane no período entre 18 de maio de 2017 e 12 de fevereiro de 2019.

Fábia também revelou que os valores não depositados são, aproximadamente, de R$10 mil e que a funcionária teria feito um acordo com a advogada, mas o valor prometido não foi pago.

Além disso, a Justiça decidiu bloquear as contas por conta do não comparecimento da doutora na audiência do dia 15 de abril de 2021, que ocorreu na 22ª Vara do Trabalho, em São Paulo.