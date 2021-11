Quem é Deolane Bezerra: a advogada que ganhou as redes e redefiniu ostentação

RN Ronayre Nunes

Observando as redes sociais da advogada é seguro pontuar um denominador comum na fórmula das postagens: o luxo - (crédito: Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra)

A festa de arromba de Deolane Bezerra na madrugada desta terça e quarta-feira (4/11) nem é mais novidade. Com o mundo cada vez mais rápido e o feed cada vez mais floodado, é seguro que boa parte dos brasileiros tenha lido o nome de Deolane ao longo do dia: seja pelas tretas na comemoração dos 34 anos, seja pela ostentação de uma festa que custou na casa dos milhões.

Poucos, contudo, devem saber realmente de quem se trata a mulher.

Diferente de outras celebridades (ou subcelebridades, caso o termo ainda se aplique) no Brasil, Deolane não é uma artista, não esteve em nenhuma polêmica na TV e nem surgiu de nenhum reality-show — mesmo que o grande filão de sua festa tenha sido a presença desta parcela de famoso. Porém, deve ser mais famosa do que os representantes de todas essas vertentes.

Viúva e influencer

Formada em direito e especializada em advocacia criminalista, Deolane mantém o escritório "Bezerra Advogados & Associados". A influencer guia o local com a ajuda das duas irmãs (Dayane e Daniele). Além dos negócios em direito, elas também têm uma vida badalada nas redes sociais.

Além do canal no YouTube (com o mais recente lançamento sendo As doutoras, uma espécie de documentário/reality que segue a rotina das irmãs), Deolane mantém uma legião de seguidores no Insta (12,2 milhões até o momento) e uma presença garantida nas redes de outros amigos famosos.

Vale lembrar que a mulher é a viúva do MC Kevin, que morreu após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro.

Mesmo sendo acusada de ter se aproximado do artista pela fama, Deolane sempre negou o rótulo. Em uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, a advogada fez questão de pontuar: “Eu sempre tive mais dinheiro que o MC Kevin. Sempre. Ele nunca precisou do meu dinheiro para viver e eu nunca precisei do dinheiro dele”.

Já em uma declaração à revista Quem, a “doutora” lembrou sobre a fama repentina: “Nem eu sei como me tornei esse fenômeno todo. Não esperava. Cai na graça do povo de uma maneira verdadeira, honesta e acima de tudo, expondo os meus sentimentos. Me sinto lisonjeada. Nunca planejei ser uma influenciadora digital de sucesso”.

Um luxo que todos querem

Observando as redes sociais da advogada é seguro pontuar um denominador comum na fórmula das postagens: o luxo. Deolane ostenta muita riqueza nas plataformas e mantém uma ligação íntima com os seguidores (seja dando dicas nos stories ou respondendo a questionamentos).

A receita acaba resultando na representação de uma mulher forte, independente e poderosa. Nos comentários da maioria dos posts, é comum que os seguidores se refiram a mulher como “a patroa”.

No feed, Deolane tem muitas fotos em festas, praias e ao lado de outras celebridades. Seja posando com Lamborghinis, Range Rovers, ou sacolas da Gucci, o sorriso da advogada garante: sucesso.

A festa, no bairro da Mooca, em São Paulo, rendeu uma fila de fãs/seguidores na porta — como a própria influencer explicou: o que era para ser um encontro de 500 pessoas “saiu do controle” e contabilizou 1.500.

E a mulher não deve parar por aí. No dia 20 de novembro já está marcada outra festa.