Depois de 'A queda', Glória Groove lança clipe de Leilão no streaming

Trabalho reflete sobre como as marcas se apoiam em seu sucesso - (crédito: Rodolfo Magalhães)

A drag queen Glória Groove lançou na sexta-feira (26/11) o clipe da terceira faixa de seu novo álbum, Lady Leste. A faixa Leilão vem depois do sucesso de A queda, produção de maior projeção da artista, que esteve no topo da lista de reprodução do Spotify, Deezer, Apple Music, Resso e Tidal.

Na faixa Leilão, Glória traz como discussão o posicionamento das empresas sobre ter interesse na drag queen, como se ela fosse uma marca, e como essas marcas se apoiam em seu sucesso e seu crescimento profissional.



"Sei que sou uma artista que rompe barreiras em diversos níveis e me fascina ver a curva do meu processo de amadurecimento e valorização como artista nessa indústria. Quando comecei a apostar no meu trabalho como drag queen, todas essas oportunidades eram apenas sonhos. 'Leilão' é o meu jeito de dizer que tenho confiança em meu trabalho, que sei que é fruto do meu esforço, e que merece sim reconhecimento, afirma.



“Numa dinâmica à la 'Sedanapo', dou vida a três diferentes personagens que se correlacionam para contar a história de uma criatura fantástica que passa por um grande processo de valorização até ocupar seu lugar de destaque”, comemora Glória. “Essa faixa, inclusive , numa linha temporal, vem antes de A queda, porque mostra o artista nesse meio musical como um produto que as pessoas só se interessam quando vai dar algum retorno, mas no começo ninguém liga, ninguém apoia”, completa.



A Queda trouxe para Gloria Groove o título de primeira drag queen solo a conquistar o Top 200 da Billboard. Atingiu também o Top 50 em Portugal e o Top 200 no Uruguai, na Suécia e em Cabo Verde.



O primeiro single do álbum Lady Leste, "BONEKINHA" acumula mais de 70 milhões de streams em todas as plataformas de streaming somadas, estando também entre as 200 mais tocadas em todas as plataformas de streaming. Gloria Groove traz no clipe diversas referências da sua juventude quando morava na Vila Formosa, zona leste de São Paulo.



"Essa era nasceu da minha vontade de fazer música pop que me desse a sensação de estar novamente junto dos fãs e em cima dos palcos, ao mesmo tempo que conto a minha história de amor e poder com o lugar onde nasci e amadureci, a zona leste de São Paulo. É muito presente a fusão de estilos como o funk, o rock, o trap, o hip hop, o EDM, o reggaeton e a rasteirinha que se transmutam em um pop cheio de atitude e irreverência. Os fãs podem esperar muito mais sons dançantes e visuais icônicos", descreve.



O vídeo e a música Leilão já estão disponíveis nas plataformas de streaming.

Confira:https://www.youtube.com/watch?v=X7cz9v6mHzg