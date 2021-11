Parceria entre Fresno e Lulu Santos ganha clipe. Confira

CB Correio Braziliense

Já faz tanto tempo é parceria entre Fresno e Lulu Santos - (crédito: Camila Cornelsen)

A parceria entre a banda Fresno e Lulu Santos, a música Já faz tanto tempo, ganhou clipe já disponível no YouTube. A canção faz parte do nono álbum da carreira da Fresno, Vou ter que me virar, e trata uma relação que “não sai do pensamento” e difícil de superar.

Inicialmente, a canção havia sido feita para integrar uma versão deluxe do álbum Sua alegria foi cancelada, em 2019. Passados dois anos, Lulu chegou a pensar que a banda tinha se esquecido dessa canção. “Quem esqueceria uma música com Lulu Santos? A faixa ficou tão boa que a gente achou que não faria jus deixar ela em um deluxe. Tínhamos a noção de que quando fosse lançada ia ser foda”, conta o vocalista da Fresno, Lucas Silveira, em nota.

Já faz tanto tempo é o segundo single de Vou ter que me virar, álbum do grupo lançado no início de novembro, e sucede o clipe da faixa-título. Além de Silveira, Fresno é composta por Gustavo Mantovani e Thiago Guerra.



Confira o clipe de Já faz tanto tempo: