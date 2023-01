Coachella coloca Bad Bunny, BLACKPINK e Frank Ocean como headliners

CB Correio Braziliense

Após muito burburinho, o Coachella confirmou todos os nomes da edição que ocorre ainda este ano. As atrações principais são Bad Bunny, BLACKPINK e Frank Ocean, o que apresenta uma maior diversidade desde as últimas edições. As datas são 14, 15 e 16 de abril, com direito a repeteco no final de semana posterior, 21, 22 e 23 do mesmo mês.

Considerado um dos maiores e mais rentáveis festivais do mundo, o evento ocorre no Estado da Califórnia e conta com concorrência absurda para adquirir os ingressos, cuja pré-venda começa nesta sexta-feira (13/1).

Atrações principais

O fenômeno Bad Bunny faz por onde estender o posto de maior artista pop de 2022. Com o alcance do artista nas plataformas globais com um disco cantado apenas em espanhol, Bad Bunny conseguiu dominar as paradas, de forma histórica — não apenas na música latina, mas de todo o pop mundial.

O girlgroup coreano BLACKPINK já se apresentou no Coachella em 2019 em um palco secundário, mas com o sucesso global do universo do K-Pop e a legião de fãs que foi agregada nas últimas edições do festival, é evidente que a possibilidade de algum nome do gênero seria cotado como destaque.



Por fim, Frank Ocean tem a fama de um dos nomes mais talentosos e aclamados da música, seja na linha de frente ou no backstage. Mesmo sem lançar um álbum desde 2016, ele continua bem cotado e assumindo o topo do line-up.

Presença brasileira

O único brasileiro no line-up da edição de 2023 é o DJ e produtor Vintage Culture. Com um reconhecimento mundial no universo da música eletrônica, o DJ já vinha cotado nos maiores festivais, mas é inédito no festival do deserto do Colorado. Na edição do ano passado, outros nomes brasileiros também ganharam destaque, como Anitta e Pabllo Vittar.

Confira line completo:







