Naiara Azevedo lança novo single com participação de Ana Castela

Nesta quinta (12/1), a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 2022, Naiara Azevedo, disponibiliza o single Palhaça, com a participação de Ana Castela. O clipe desta nova composição estará disponível nesta sexta (13/1), às 10h, no Youtube. A música faz parte da coletânea de músicas gravadas em show ao vivo no final de novembro de 2022 em Goiânia.

Em nota de divulgação enviada ao Correio, Naiara fala sobre a experiência em gravar a música e cita Ana Castela como a escolha perfeita para o dueto. “A voz da Ana Castela encaixou perfeitamente com o que estávamos procurando. Sei que muitas pessoas irão se sentir representadas com a letra”, explica a cantora.

Emocional Abalado, com Mc Ryan SP, foi a primeira música do projeto a ser publicada. O primeiro semestre deste ano promete novidades para os fãs da cantora: Naiara Azevedo pretende publicar outras oito novas músicas. Na fila de lançamento, Esquiva tem a participação de Hugo e Victor Hugo e marca a última colaboração do projeto.

Em 2022, a cantora participou do maior reality show do país, o Big Brother Brasil (BBB). Naiara foi eliminada no terceiro paredão do programa contra Arthur Aguiar, o favorito do público na época. Durante a estadia no reality, ela conseguiu reverter o cancelamento que havia sofrido nas redes sociais.



