BBB23: Confira os perfis do Instagram dos participantes

Nesta quinta-feira (12/1), a TV Globo começou a anunciar os participantes do Big Brother Brasil 2023. O programa estreia oficialmente na próxima segunda-feira (16/1), com muitas novidades na casa mais vigiada do país. O prêmio do BBB 23 será o maior da história, mas o valor ainda não foi divulgado e, de acordo com publicação da emissora em redes sociais, será decidido “conforme o jogo for andando”.

O Correio já foi atrás dos perfis do Instagram de cada participante para você poder dar aquela espiadinha. Confira:

Bruna Griphao — Camarote

Aline Wirley — Camarote

Paula — Pipoca

Larissa — Pipoca

Domitila Barros — Camarote

Sarah Aline —Pipoca

Key Alves — Camarote

Marília —Pipoca

Gustavo — Pipoca

Gabriel — Pipoca

Cezar — Pipoca

Fred — Camarote

Ricardo — Pipoca

Cara de Sapato — Camarote

Fred Nicácio — Camarote

Cristian - Pipoca







Marvvila - Camarote







Bruno - Pipoca







Tina - Pipoca







Gabriel Santana - Camarote







Amanda - Pipoca







MC Guimê - Camarote







