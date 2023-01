Mônica Martelli diz que foi estuprada na adolescência: 'Foi uma luta corporal'

Od Observatório dos Famosos

A atriz Mônica Martelli fez um duro desabafo em em uma entrevista recentemente, em que contou que a sua primeira experiência sexual foi fruto de um estupro. Ela disse no Quem Pode, Pod, podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, que na época, tinha apenas 14 anos, quando tudo aconteceu.

“Eu tinha 14 anos e não foi fácil. A questão é a seguinte: Eu sou de uma época em que você ter uma luta corporal com o menino era normal. Em que sentido? [No sentido de que] você beijava o menino, ela vinha com a mão no peito. Você tirava a mão no peito, ele [colocava] a mão na bunda. Então você passa a noite beijando e na luta corporal, entendeu? E isso era normal”, iniciou.

Ela contou que apenas anos depois de tudo acontecer, é que se deu conta que havia sido estuprada. “Aí, a primeira transa foi assim. Era um menino que eu era apaixonada, surfista, de Macaé [RJ]. Aí a primeira transa foi assim, essa luta corporal, mesmo eu sendo apaixonada. E quando a gente estava falando sobre estupro, porque na minha cabeça, na minha geração, o que que é estupro? Um beco escuro, um cara com capuz e uma faca”, continuou.

Não é não

Ainda durante o bate-papo com as apresentadoras do podcast, Mônica Martelli disse que era apaixonada pelo rapaz que cometeu violência sexual contra ela, mas que não teve esse entendimento na época dos fatos.

“Quando eu entendi, e nós [sociedade] entendemos de pouco tempo para cá, que teve essa conscientização maior, que estupro é simplesmente você não querer, se você fala não e ele forçar é estupro, ali eu falei: então eu fui estuprada”, disse.

“Não queria, foi essa luta corporal. Acabou que rolou, foi legal, eu era apaixonada pelo cara, mas eu não queria, não queria naquele dia, naquele lugar”, completou.

