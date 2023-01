Pabllo Vittar faz primeira aula prática em autoescola de Uberlândia

JA Jéssica Alves - Especial para o EM

A cantora Pablo Vittar fez sua primeira aula prática na autoescola, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para poder tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os vídeos foram publicados por ela nas redes sociais nesta quarta-feira (11).



"Arrasei e não atropelei ninguém”, resumiu a artista. Ainda perguntou para a professora como foi a aula e a instrutora afirmou: “Arrasou, sempre”.



O sonho de tirar a CNH sempre acompanhou Pabllo, que alegou a falta de tempo e dinheiro como motivo para adiar o objetivo.



“Sempre quis dirigir, desde pequenininha. Agora, que eu tenho tempo e dinheiro, eu vou dirigir sim. Vai ter drag queen motorizada!”, escreveu a artista.



A dona do hit 'Corpo Sensual' descreveu a primeira aula como satisfatória e imaginou que seria mais difícil.

“Gente, eu fui hoje na minha primeira aula de autoescola e pensei que ia ser muito difícil, pensei que não iria conseguir sair com o carro”, disse Pabllo.



Apesar de ainda não estar habilitada, a drag já pensa no carro e no modelo que vai comprar. “Vou comprar um carro automático, muito mais fácil. Eu sou princesa, tenho que apertar só”, brincou.



A drag queen natural do Maranhão morou por 10 anos na cidade mineira antes de se mudar para São Paulo. Mas comprou uma casa para a mãe em Uberlândia e a visita com frequência.

