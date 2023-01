Cartão corporativo: em um único dia, Bolsonaro gastou R$ 55 mil em padaria

VP Vinícius Prates - Estado de Minas

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

Com os dados do cartão corporativo da Presidência da República da gestão Bolsonaro disponíveis ao público, alguns gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm chamado atenção. De acordo com os números disponibilizados pela LAI (Lei de Acesso À Informação), em um único dia, Bolsonaro gastou R$ 55 mil em uma padaria.

O valor foi registrado no estabelecimento registrado com o nome 'Padaria e Conf. Berços do Ipanem LTDA.A' no dia 26 de maio de 2019. Foram contabilizados pela reportagem do Estado de Minas 47 compras referentes a padaria. Dentre elas, o estabelecimento citado aparece 20 vezes. Ao todo, eles receberam pelo cartão corporativo da Presidência da República mais de R$ 360 mil.

Ao todo, as despesas referentes a padaria chegam a R$ 565 mil.

O menor valor encontrado foi de R$ 13,90, no dia 27 de julho de 2021. Outro valor baixo registrado foi no dia 10 de novembro de 2020, quando Bolsonaro gastou R$ 81,00.

Compras pessoais com cartão corporativo não são ilegais, porém, o recurso é disponibilizado para ações fundamentais ao governo.

Confira abaixo os gastos em padaria na gestão Bolsonaro.

2019

21/1: R$ 10.800,00

1/4: R$ 9.900,00; R$ 5.660,00 e R$ 9.900,00

10/4: R$ 8.550,00

29/4: R$ 5.070,00

6/5: R$ 10.500,00

8/5: R$ R$ 25.350,00

19/5: R$ 12.300,00

24/5: R$ 3.843,00

26/5: R$ 55.550,00

7/6: R$ 18.240,00

7/7: R$ 19.980,00

23/7: R$ 8.768,00

27/7: R$ 8.450,00

12/8: R$ 5.617,60

4/12: R$ 7.680,00

7/12: R$ 17.556,00

12/12: R$ 12.100,00 e 880,00

2020

20/1: R$ 9.640,00

10/3: R$ 4.140,00

24/9: R$ 15.210,00

5/11: R$ 6.534,00

10/11: R$ 81,00

14/11: R$ 9.180,00

29/11: R$ 21.990,00

11/12: R$ 19.170,00

18/12: R$ 9.018,00

2021

03/02: R$ 5.780,00

22/05: R$ 33.168,00

19/6: R$ 29.734,80

17/6: R$ 20.220,00

27/07: R$ 13,90

09/7: R$ 10.583,50

19/8:R$ 6.052,80

16/9: R$ 4.991,50

28/9: R$ 5.033,50

26/11: R$ 9.150,00

10/12: R$ 17.760,00

2/12: R$ 10.800,00

2022

18/2: R$ 13.992,00

04/3: R$ 15.600,00

19/4: R$ 21.766,40; R$ 60,00 e R$ 9.481,00

Divulgação dos gastos

Os dados do cartão corporativo foram disponibilizados através da LAI (Lei de Acesso À Informação) à Agência Fiquem Sabendo. Os números contabilizam, ao todo, R$ 27 milhões de gastos de 2019 a 2022.

Até o fim da gestão Bolsonaro, o argumento para o sigilo dos valores seguia um trecho da própria lei e não "sigilo de 100 anos" decretado pelo ex-presidente.

"Artigo, 24, § 2º: as informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição".