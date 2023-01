Lisa Marie: filha de Elvis Presley teve uma vida marcada por tragédias

YR Yasmin Rajab

Lisa Marie Presley, única filha do cantor Elvis Presley, que morreu nesta quinta-feira (12/1), aos 54 anos, teve uma vida marcada por traumas e tragédias pessoais. Nascida no dia 1º de fevereiro de 1968, em Memphis, no Tennessee, a também cantora e compositora teve que lidar com os holofotes desde seus primeiros dias de vida.

Aos 9 anos de idade, Lisa teve que lidar com a perda do pai. Dos 12 aos 15 anos de idade, foi agredida sexualmente pelo ator Michael Edwards, quando ele namorou sua mãe, Priscilla Presley. Por conta dos traumas, começou a usar drogas na adolescência.

Durante sua vida, Presley passou por quatro casamentos. O primeiro foi com o músico Danny Keough, com quem ficou casada de 1988 a 1994. Ao lado do artista, ela teve dois filhos: a atriz Riley Keough, de 33 anos, e Benjamin Keough, que se matou em 2020, com apenas 27 anos.

Após o divórcio com Danny, a cantora se casou com o cantor Michael Jackson, em uma cerimônia privada na República Dominicana. Na época, Michael estava enfrentando diversas acusações de assédio sexual contra menores, que fez com o casamento durasse pouco. Após dois anos de união, Lisa pediu o divórcio.

Em 2002, Lisa Marie se casou com o ator Nicolas Cage. O casamento durou de agosto a novembro do mesmo ano. O acordo de divórcio só foi finalizado anos depois.



O último casamento foi com o guitarrista Michael Lockwood, com quem teve duas meninas gêmeas: Harper e Finley. O casal se divorciou em 2016.

Suicídio do filho

Em 2020, Lisa Marie Presley teve que lidar com o suicídio do filho, Benjamin Keough, que tirou a própria vida aos 27 anos de idade. O neto de Elvis foi encontrado morto após atentar sua vida com uma espingarda.

Após a tragédia, Lisa vendeu a mansão em que morava por conta dos traumas da morte do filho. Benjamin tinha histórico de depressão e já havia tentado suicídio uma outra vez. Segundo o relatório de autópsia, ele havia consumido álcool e drogas no dia da morte.

