Morre Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, aos 54 anos

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira (12/1), após ser levada às pressas para um hospital na Califórnia com parada cardíaca, anunciou a imprensa americana. A mulher tinha 54 anos.

"É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", confirmou a mãe da cantora, Priscilla Presley, à revista People.

Internação de urgência

Ainda nesta quinta-feira (12/1), Lisa foi internada as pressas. A filha de Elvis Presley recuperou o pulso após ressuscitação cardiopulmonar realizada por paramédicos. Há apenas alguns dias, Presley, de 54 anos, compareceu à cerimônia do Globo de Ouro com sua mãe, Priscilla, na qual viram o ator Austin Butler ganhar o prêmio de melhor ator de drama por sua poderosa atuação em Elvis.

*Com informações da Agência France-Press

