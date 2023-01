Luciana Gimenez recebe alta e precisará de cadeiras de rodas para se locomover

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram (@lucianagimenez))

Luciana Gimenez finalmente recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira (12/1), e poderá seguir com tratamento domiciliar. A apresentadora do programa Superpop, não pode apoiar a perna quebrada no chão e por esse motivo, irá precisar de ajuda para se locomover.



Na última terça-feira (11/1), Luciana Gimenez conseguiu conversar pela primeira vez com os internautas após o acidente e disse que estava sob efeitos de remédios para controlar as dores. "...Nessas horas, a gente vê como é importante ter amigos, pessoas que possam nos apoiar, o carinho dos fãs, da imprensa…"disse a apresentadora, na ocasião.

Em 9 de janeiro em Aspen, nos Estados Unidos, enquanto esquiava, acabou se acidentando e foi socorrida por uma ambulância local. No hospital, foi constatado ferimentos e a apresentadora precisou passar por cirurgia.

