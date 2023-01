Mundial de clubes: Flamengo conhece possíveis adversários

RL Rayssa Loreen *

(crédito: Giuseppe Cacace/AFP)

A Fifa realizou o sorteio de Mundial de Clubes, na manhã desta sexta-feira (13/1) e definiu os confrontos do torneio. A competição acontecerá no Marrocos, entre 1 e 11 de fevereiro. O Flamengo, time que representará o Brasil, estreia em 7 de fevereiro.

O jogo de abertura será entre Al Ahly x Auckland City, em 1 de fevereiro, às 16h, no Estádio de Tânger. O vitorioso do duelo encara o Seattle Sounders, no dia 4. Quem triunfar, encara o Real Madrid na semifinal. No mesmo dia será conhecido o adversário do Flamengo, através do confronto entre Al-Hilal e Wydad Casablanca.

Rubro-negro acostumado ao Mundial

O Flamengo disputará o Mundial de Clubes da Fifa pela terceira vez. O clube carioca foi campeão em 1981, com Zico. A última participação foi em 2019, à época comandado por Jorge Jesus. O duelo contra o Liverpool foi parelho, mas o time não conseguiu levantar a taça.

O atual campeão da Libertadores também disputa a SuperCopa do Brasil, Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores nesta temporada.

Favorito ao título

O Real Madrid sabe como é ganhar o Mundial de Clubes e, nessa edição, tem a chance de reviver a glória. O atual campeão da Champions e finalista da Supercopa da Espanha é favorito ao título. A última vez que disputou o Mundial foi em 2018, e venceu. Ao todo, são quatro vitórias no torneio (2014, 2016, 2017 e 2018), além das conquistas dos Intercontinenais (1960, 1998 e 2002).

Confira o chaveamento:

Jogo 1: Al Ahly (Egito) x Auckland City (Austrália) - 1º de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Tânger;

Jogo 2: Seattle Sounders (Estados Unidos) x Vencedor do Jogo 1 - 4 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília), em Tânger;

Jogo 3: Wydad Casablanca (Marrocos) x Al Hilal (Arábia Saudita) - 4 de fevereiro, às 11h30 (de Brasília), em Rabat;

Semifinal 1: Flamengo x Vencedor do Jogo 3 - 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Tânger;

Semifinal 2: Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 - 8 de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Rabat;



Disputa do terceiro lugar: Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2 - 11 de fevereiro, às 12h30 (de Brasília), em Rabat;



Final: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 - 11 de fevereiro, às 16h (de Brasília), em Rabat.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini