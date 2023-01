Pacheco leva representação contra detidos por ato terrorista à PGR

AM Ândrea Malcher

(crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entregou, nesta sexta-feira (13/1), uma representação contra os detidos pela Polícia Legislativa durante os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro à Procuradoria-Geral da República (PGR).



“O nosso desejo é que haja empenho de todo o Ministério Público Federal, desde o procurador da República até todas as instâncias nos estados para atuar em repreensão a esses fatos e evitarmos que outros fatos como esse possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir”, disse Pacheco ao entregar o documento.

Augusto Aras recebeu a representação, que será mantida em sigilo, e garantiu que busca a apuração e identificação dos responsáveis. "Este procurador-geral constituiu grupos de trabalho para a identificação da autoria e da materialidade dos fatos ilícitos cometidos, sejam aqueles meramente danosos, ou aqueles preparatórios e com sublevação do regime adotarmos providências imediatas", afirmou.

Aras afirmou, ainda, que até o início da próxima semana, deve mover uma ação penal e ações cautelares contra aqueles que já foram identificados.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!



Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.