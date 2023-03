Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (24/3)

OQ Oscar Quiroga

A felicidade

Data estelar: Marte ingressa em Câncer

Somente emoções sinceras e transparentes de conexão e regozijo mutuo podem fazer uma pessoa feliz, mas apesar de todos conhecermos visceralmente esta verdade, damos muito pouco espaço para sua manifestação em nosso dia a dia, porque nosso tempo é consumido na negociação de vantagens e privilégios que pareceriam mais importantes do que a felicidade que tão ardorosamente procuramos, apesar de a tratarmos com desleixo e indiferença simulada.

Cientes de nossa contradição, esperamos que o céu se abra e uma grande revelação se apresente para nos tirar dessa situação, mas, sinto informar, isso nunca acontecerá, porque voluntariamente nos metemos nessa enrascada e voluntariamente teremos de sair dela, sustentando a sinceridade e transparência até nada mais substituir nossa felicidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O tempo não acertará tudo por si só, como por efeito de artes mágicas. O tempo é a matéria prima do destino que sua consciência há de tecer através de todas e de cada uma das decisões que tomar, e de como as praticar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pensar positivo é muito importante, mas se iludir com que o pensamento positivo seria suficiente para realizar suas pretensões é a melhor maneira de construir o caminho que conduzirá à decepção. Melhor isso não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Enquanto as ideias não são postas em prática, ninguém pode reclamar a autoria, porque a mente humana é influenciada pelo mundo das ideias e muitas pessoas as captam ao mesmo tempo. Ganha quem as colocar em prática.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A paciência está acabando e sua alma tende a se precipitar. Em outros tempos isso seria pernicioso, mas agora é um momento excepcional, que não pode ser medido com a mesma régua de sempre. Tempo promissor e perigoso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que você pressente a respeito das pessoas precisa ser investigado, mas acontece que é muito difícil tirar essa sensação da mente para fazer uma análise objetiva da situação. Melhor esperar para ver.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É evidente que este não é um momento de conforto e segurança, por isso a tensão que paira sobre a alma, porém, nada indica que essa tensão profetize tragédias e declínios, apenas sinaliza o tamanho do destino.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando você tiver de fazer algo que não deseja, procure observar a situação de um ponto de vista amplo e inclusivo, no qual seus desejos cumpram um papel menor, e as necessidades do grupo sejam postas em destaque.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para você não enfiar os pés pelas mãos tomando decisões precipitadas, faça amizade com o tempo, porque quanto mais maduras sejam suas decisões, menos efeitos colaterais nocivos essas provocarão. Melhor assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É preciso você medir bem as palavras que diz, porque o que é dito não pode ser desdito, e ao mesmo tempo causar muita desdita. A não ser que seja esse seu objetivo, procure silenciar e observar o que acontece.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O momento histórico da civilização é muito tenso, e as pessoas andam enlouquecendo, portanto, tenha mais cautela do que a habitual quando alguém se aproximar a você pedindo isso ou aquilo. Golpe à vista.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É tanta oportunidade surgindo que o perigo reside em sua alma se distrair com a diversidade, em vez de observar atentamente a diferença entre o que seja realizável e o que seja meramente imaginário. Importante diferença.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você vai precisar selecionar as ideias que pretende realizar, porque não há tempo para se dedicar a tudo. Isso significará, na prática, você fazer alguns sacrifícios, abrindo mão de algo e se dedicando a outro.

