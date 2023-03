Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (26/3)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

O bom caminho

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos

Nenhuma nova revelação te fará compreender e aceitar tua natureza nem o funcionamento do Universo e tua relativa situação, porque tudo já foi dito, está tudo escrito e divulgado amplamente, só falta começar a aplicar na prática as verdades oferecidas e estabelecidas.

O desenvolvimento espiritual que buscas não será encontrado no autoconhecimento, mas na medida de discernimento que tenhas para diferenciar a verdade, as meias-verdades e as falsidades, tanto quanto no atrevimento de ajustar teu dia a dia ao que sabes ser a verdade e ao quanto a transformares numa prática consagrada.

A espiritualidade teórica não tem nenhum valor, é contraproducente, porque te dá a ilusão de que por dizer tal ou qual coisa estás no bom caminho. O bom caminho é a prática.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tome as iniciativas necessárias para que a alegria se irradie de sua presença, mas tome cuidado com as reações, porque nem sempre as pessoas andam assim tão dispostas a ser contagiadas pela alegria alheia. Acontece.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se o que de mais importante e auspicioso não puder ser compartilhado abertamente com as pessoas próximas, então chegou a hora de rever esses relacionamentos, e buscar se aproximar de outras pessoas diferentes.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Busque as pessoas com que você se sinta tão familiarizado que os pudores e os temores não se intrometam nas conversas, e se não houver pessoas assim disponíveis, então chegou a hora de construir esses relacionamentos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A sorte não se manifesta quando está tudo bem num céu de brigadeiro, a sorte se manifesta nos momentos mais tensos, quando a alma teme cair no precipício existencial. Nessa hora se percebe que não estamos sós.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O estado de confusão mental e emocional que necessariamente acontece diante de cenários complexos, agora é substituído por uma alegria que, mesmo não tendo razão imediata de acontecer, ainda assim dá para celebrar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que outrora fazia sua alma tremer de medo, hoje em dia se tornou uma experiência banal. O medo passa, mas sempre renasce com outra forma, se agarrando a circunstâncias diferentes. Porém, de novo, o medo passa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O sucesso alheio provoca certo tipo de sentimento ambíguo na alma, porque se por um lado evoca alegria e regozijo, pelo outro lado, por comparação, a alma se ressente por não ser ela a protagonista do evento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tantas coisas lindas acontecendo ao lado de tanta abominação! Desse jeito a alma não descansa, porém, é o que temos para servir no desjejum, e por isso, vale a pena seguir em frente sem grandes dilemas. É por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Vale a pena celebrar os pequenos acontecimentos como se fossem grandes conquistas, porém, sem fazer alarde exagerado, porque isso colocaria as pessoas com um pé atrás, desconfiando de que há jogo escondido.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure o conforto que você precisa, mas sem sofisticação, apenas faça proveito de tudo que se encontra disponível e ao alcance de sua mão, nos ambientes por onde você transita na maior parte do tempo. Está tudo aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Na prática, não é necessária muita coisa para haver alegria e celebrar a vida com despreocupação. É mais uma questão de atitude interior do que de circunstâncias externas. Assim você aproveita tudo sem problema.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar dos pesares, e principalmente apesar da voz insidiosa da angústia, você comprovará que os mistérios da Vida conduzem tudo ao melhor destino possível, nem sempre em concordância com seus desejos pessoais.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.