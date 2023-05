Fred sobre racismo no BBB23: "Se acontece aqui fora, acontece lá dentro"

Od Observatório dos Famosos

Fred Nicácio, do BBB23, não esquece do suposto racismo que sofreu no reality global. Em entrevista para o Ecoa, no portal Uol, ele comentou sobre o racismo estrutural, segundo ele, presente na última edição.

"Se acontece aqui fora, acontece lá dentro"

"O Big Brother é uma fatia da sociedade atual, o que acontece aqui fora vai acontecer dentro no programa. Se acontece racismo estrutural aqui fora, acontece lá dentro", comentou.

O ex-brother também comentou sobre o processo movido contra Key Alves, Gustavo e Cristian, em que ele prometeu enquadrar durante o programa.

"Eu não posso dar muitos detalhes sobre o que está acontecendo na Justiça, mas decidi tomar essa atitude porque essas pessoas precisam prestar contas para a sociedade do que fizeram. A branquitude tem a certeza de que isso não vai dar nada, então, se eu deixo isso passar, eu reforço essa ideia", explicou.

No programa que reuniu o elenco do BBB23, Fred Nicácio ganhou o prêmio de maior ranço do reality e não debochou da situação.

"É isso gente, falar verdades que precisam ser ditas incomoda mesmo. E eu sou mesmo indigesto. Falar o que tem que ser falado incomoda muita gente, isso traz ranço. E eu estou aqui pra poder ser indigesto, vai ser difícil de me engolir. Preto, médico e veado. Obrigado!", disparou.

