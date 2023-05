Sabrina Sato rasga elogios a Cauã Reymond em declaração de aniversário

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/ Instagram)

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais para homenagear Cauã Reymond, o Caio de Terra e Paixão. Motivo? O galã global completou 43 anos no último sábado (20/5).



"Feliz aniversário, Cauã Reymond, que esfrega na nossa cara que é a saúde em forma de gente! Toda felicidade do mundo! Comemore muito seu dia", disparou a apresentadora.

Recentemente, o ator comentou sobre boatos envolvendo um possível romance com Sabrina após ambos trocarem curtidas na web.

"Toda hora falam que eu encontrei uma pessoa. Realmente, eu não vou mudar os meus hábitos, as pessoas que eu já admirava e gosto de curtir, eu não vou deixar de curtir. Você começa a viver em uma prisão, e é muito perigoso", começou ele.

"Eu já curtia fotos da Grazi, Sabrina. A Letícia Laranja, minha colega, também já curtia e eu curto de várias outras pessoas", concluiu.

