Od Observatório dos Famosos

Naldo Benny - (crédito: Reprodução/Instagram)

Naldo Benny sempre figura nas listas de supostos confirmados em edições recentes de ‘A Fazenda’, reality show exibido pela RecordTV, atualmente sob apresentação de Adriane Galisteu. Mas, desta vez, o cantor revelou o motivo de nunca ter aceito o convite da emissora.

Em participação no PodCats, o cantor contou que já foi convidado para o Big Brother Brasil, da Globo, e para a competição rural, mas que só aceitaria se recebesse dez vezes o valor do prêmio dado ao campeão.

"Não vou de jeito nenhum. O BBB já me chamou, A Fazenda…Eu falei o seguinte: ‘Quanto é o prêmio? R$ 1,5 milhão? Então bota mais dez vezes para eu entrar’. Bota mais dez vezes para entenderem que eu não vou para esse bagulho", disse ele.

E continuou: "Eu respeito os profissionais que fazem, que já entrou e quem gosta. Mas o meu raciocínio sobre reality é que é um projeto criado para dar merda pra alguém. A bomba vai estourar no colo de alguém. Meu raciocínio é esse, alguém vai se lascar ali. Alguém vai se dar mal. E eu não pago esse preço", explicou.

Reprodução/Instagram

VEJA TAMBÉM: Ator de ‘Vai na Fé’ expõe assédio: "Rasgaram a minha roupa"

O post Naldo revela que pediu R$ 15 milhões para participar de ‘A Fazenda’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.