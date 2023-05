Roger Waters, ex-Pink Floyd, começa turnê no Brasil por Brasília

YR Yasmin Rajab

(crédito: Reprodução/Instagram @rogerwaters)

Roger Waters, ex-integrante e fundador da banda Pink Floyd, se apresentará no Brasil neste ano. O ícone do rock internacional anunciou as datas de sua turnê This is not a drill nesta segunda-feira (22/5), com shows na América do Sul e na Europa.

Veterano nos palcos brasileiros, o cantor retorna ao país trazendo seis shows, que farão parte da despedida dos palcos. De acordo com a programação divulgada pela produtora do evento, Brasília será o primeiro destino do astro do rock, com apresentação marcada para o dia 24 de outubro.

Além da capital do país, Roger fará shows em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. Os ingressos começarão a ser vendidos a partir das 12h desta quarta (24), no site do Eventim.



Os shows da última turnê do artista estavam marcados para 2020, mas foram adiados para 2022, devido à pandemia. Com sua estreia nos Estados Unidos, Roger, de 79 anos, tem datas marcadas para todo o ano de 2023.

O repertório incluirá sucessos do artista, tanto na carreira solo quanto na banda de rock. Entre eles as músicas: Us & Them, Comfortably numb, Wish you were here e Is this the life we really want?.

Datas dos shows e venda dos ingressos

Brasília: Arena BRB - show em 24/10 (venda dos ingressos começa em 24/05, às 12h);

Rio de Janeiro: Estádio Nilton Santos - show em 28/10 (venda dos ingressos começa em 25/05, às 12h);

Porto Alegre: Estádio Beira Rio - show em 01/11 (venda dos ingressos começa em 25/05, às 12h);

Curitiba: Arena da Baixada - show em 04/11 (venda dos ingressos começa em 25/05, às 12h);

Belo Horizonte: Mineirão - show em 08/11 (venda dos ingressos começa em 24/05, às 12h);

São Paulo: Allianz Parque - show em 11/11 (venda dos ingressos começa em 24/05, às 12h).

Música e política

Roger Waters acumula histórico de posicionamentos políticos em apresentações no Brasil. Em um show feito pelo artista em 2018, no Estádio Nacional Mané Garrincha, um telão gigantesco exibiu a expressão "Resist" (resista), seguido dos nomes de políticos conservadores do mundo todo, incluindo Donald Trump e Vladimir Putin.

Em um outro show, em São Paulo, a lista continha o nome do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Entretanto, no show em Brasília, o nome do político foi substituído por "Ponto de vista censurado". Em resposta ao protesto, grande parte do público gritou "ele não", enquanto outros gritaram "mito".

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.