Od Observatório dos Famosos

Letícia Colin - (crédito: Reprodução/Instagram)

Letícia Colin atualmente é casada com o ator Michel Melamed. Eles, que estão juntos desde 2015, são pais de Uri, de 3 anos, e a atriz abriu o jogo sobre a intimidade do casal e revelou em torno da própria sexualidade.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista, no ar na novela Todas as flores, do Globoplay, na pele da vilã Vanessa, destacou que almeja pelo prazer a liberdade nas relações, mas não se referiu ao assunto.

+ Dia Internacional contra a LGBTfobia: veja cantores que já denunciaram o preconceito

"Acho que sou"

"Nunca me perguntaram isso, mas acho que sou uma mulher, cis, hétero. E super a favor de todas as outras possibilidades, que são até mais interessantes que a minha (risos). Acho que cada um tem que ser o que quiser, o que puder ser, o que sentir que faz sentido pra si. É isso que eu quero ensinar para o meu filho", explicou Letícia Colin. A atriz afirmou que está num processo de autoconhecimento e desconstrução.

"Eu considero que estou a caminho de ser livre. Tenho coisas ainda para conhecer, me abrir, desconstruir. Também sou fruto de uma criação que me ensinou a ter medo do meu corpo, aprendemos a nos defender. Ainda tenho essas marcas, mas tenho tentado ir além. Depois de fazer 30 anos, as coisas começaram a melhorar muito. Acho que vai ser bom fazer 40 também nesse sentido", disse ela.

VEJA MAIS: Letícia Colin revela sobre relacionamento aberto com o marido: "Ato de coragem"

O post Casada, Letícia Colin abre o jogo sobre sexualidade: "Acho que sou" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.