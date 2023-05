Caixa Cultural apresenta ópera com canções de Dorival Caymmi

CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (24/5), a Ópera Caymmar, inspirada nas músicas do artista Dorival Caymmi, ocupa o palco do Teatro da CAIXA Cultural. Um musical é uma obra original com canções do artista baiano e inspirado em personagens de suas obras. Apresentado pela primeira vez em Brasília, o espetáculo conta com a participação especial de Danilo Caymmi, filho de Dorival, e tem trilha sonora interpretada ao vivo por jovens instrumentistas do programa sociocultural Geração de Sons. O espetáculo começa às 19h e os a. ingressos estão a R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia)

Ópera Caymmar traz uma história ficcional, com texto e direção artística de Helton Tinoco, que se passa na Vila de Caymmar, onde dois irmãos precisam resolver suas diferenças depois da morte dos pais. No repertório, sucessos consagrados de Caymmi vão fazer o público recordar grandes clássicos da MPB, como Samba da minha terra, Só louco, Maracangalha, Marina, O que é que a baiana tem, entre outros.

Geração de Sons



Com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, o projeto Geração de Sons acolhe cerca de 1 mil estudantes de escolas públicas da Baixada Fluminense (RJ). A iniciativa tem como meta formar novos jovens músicos para transformar suas vidas a partir do reconhecimento de oportunidades e acesso à cultura. Os alunos recebem formação musical gratuita em diversos instrumentos, além de canto e coral. Sob regência do maestro Vinícius Louzada, o grupo já se apresentou em palcos relevantes, como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cidade das Artes, Casa França-Brasil, Teatro Imperator, Parque Lage, dentre outros.

Serviço

Ópera Caymmar - Orquestra homenageia Dorival Caymmi

Quarta-feira (24/5), às 19h, na CAIXA Cultural Brasília (Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4 - Edifício Anexo à Matriz da CAIXA). Ingressos: R$ 2 e R$ 1 (meia). Classificação indicativa livre

