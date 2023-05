"Não é futebol, é desumano", diz Vinicius Junior em novo pronunciamento

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Jose Jordan/AFP)

Menos de 24 horas depois de sofrer injúria racial na derrota do Real Madrid para o Valencia, por 1 x 0, no último domingo, o atacante Vinicius Junior voltou a se posicionar nas redes sociais sobre os episódios recorrentes de preconceito contra ele no Campeonato Espanhol.

"A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado", lembra. Mas o discurso sempre cai em 'casos isolados', 'um torcedor'. Não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão", desabafa o atacante do Real Madrid.

O jogador continua: "As provas estão aí no vídeo. Agora, pergunto: quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo pra facilitar: zero. Nenhum pra contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas", rebate.

Assim como no domingo depois da partida, Vinicius Junior pede ações imediatas ne La Liga, da Real Federação Espanhola de Futebol e até mesmo do governo do país. "O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?", questiona o camisa 20 do time merengue.

O texto publicado no Instagram conclui: "O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não. Não é futebol, é desumano", encerra Vinicius Junior no segundo pronunciamento depois do episódio de racismo e da expulsão diante do Valencia no Estádio Mestalla, em Valencia.

