Ray Stevenson, ator de Thor e RRR: Revolta, rebelião, revolução morreu no último domingo (21/5), aos 58 anos. O astro foi internado e morreu enquanto gravava o longa Cassino in Ischia, na Itália. A causa da morte ainda não foi divulgada.

George Raymond Stevenson nasceu em 25 de maio de 1964. A carreira do ator foi constante e começou no início dos anos 1990. O primeiro grande papel de Ray foi no filme Livre pra voar (1998), em que atuou ao lado de Helena Bonham Carter e Kenneth Branagh.

Entre os papéis de maior sucesso do astro, estão os personagens Volstagg nos filmes da franquia de Thor, o papel principal em O Justiceiro: Em Zona de Guerra e o mafioso irlandês-americano Danny Greene em O mafioso. Ele também esteve no elenco de Roma, da HBO, e fez participações esporádicas em produções como Dexter, The walking dead e Vikings.

Nos últimos tempos, Ray viveu um vilão no filme indiano RRR: Revolta, rebelião, revolução, que foi dirigido por S.S. Rajamouli e venceu o Oscar 2023 por Melhor Canção Original com Naatu Naatu. Ele também aparecerá como vilão em Ahsoka, derivado de The mandalorian que chega em breve no Disney+. O último filme do ator foi O carma de um assassino: A máfia não tira férias, ao lado de Scott Adkins. Stevenson deixa três filhos.



