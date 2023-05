Banda Câmbio Negro lança música nova nesta segunda (22/5)

ML Maria Luiza Castro*

(crédito: B?rbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A banda de rap Câmbio Negro lançou nesta segunda-feira (22/5), uma nova música Se prepare pra morrer. De acordo com o fundador e rapper da banda, ‘X’, o público pode esperar um conteúdo feito com muito carinho e critério. “Com muita atenção para colocar uma música, consentimento, com embasamento, com verdade, e com muita inspiração aí para o mundo inteiro” , divide.

‘X’ explica que a mensagem principal da música é sobre a importância não somente de viver, mas viver melhor como pessoa. O rapper quer falar sobre viver, e não apenas sobreviver. Ele diz que o título pode passar uma ideia de algo ruim e pesado, mas espera que as pessoas cheguem à profundidade que quis passar com a letra.

“A sua música ser ouvida, ser tocada, ser comentada, ser compartilhada, faz com que você tenha cada vez mais motivos para continuar fazendo, produzindo e trabalhando com a sua arte”, conta. Por isso, o rapper conta ainda que espera que as pessoas ouçam a música, compartilhem, que chegue nos lugares mais distantes e que outras pessoas possam conhecer o Câmbio Negro.

A banda foi fundada em 1990 e, em 1993, eles lançaram o primeiro disco clássico de rap nacional. O fundador nasceu em Brasília, na Ceilândia, e desde muito novo tinha contato com o rap e o break dance. Com relação às músicas da banda, o rapper conta que cada lançamento é diferente. “Cada música é uma temática e uma história é uma inspiração diferente. E essa é uma inspiração diferente, tanto na parte da composição da letra quanto na parte da composição e produção musical ", explica. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Notícias pelo celular





Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.







Dê a sua opinião





O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para contato. Clique aqui e mande o e-mail.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.