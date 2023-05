Arquiteto Gervário Cardoso será enterrado nesta terça-feira (23/5)

CB Correio Braziliense

O velório do arquiteto Gervásio Cardoso será na tarde desta terça-feira (23/5). Natural de Patos de Minas, o pioneiro em Brasília faleceu, nesta segunda-feira (23/5), aos 80 anos. Ele veio para Brasília aos dezesseis anos de idade em busca do sonho de estudar arquitetura e trabalhar com Oscar Niemeyer, conquistando os objetivos no decorrer da vida.

O enterro começará às 15h, no Cemitério Campo da Esperança, Capela 10, Asa Sul. O cortejo e o sepultamento ocorrem às 17h20. Gervásio Cardoso deixa cinco filhos: Gabriela, Juliana, Vanessa, Fabrício e Bernardo, todos nascidos em Brasília, além de nove netos.

Foi aluno e colega de trabalho de Athos Bulcão, costumava relembrar com carinho como foi recebido pelo arquiteto Niemeyer, o mestre da arquitetura moderna, que se curvou com humildade diante de um menino sonhador.

Além disso, trabalhou vinte anos em outros órgãos responsáveis pela construção de Brasília, entre eles a Novacap, sendo responsável pela elaboração de 23 projetos de arquitetura e 40 projetos de paisagismo.

