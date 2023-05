Luísa Sonza se emociona ao descobrir que foi citada por Rita Lee em biografia

Od Observatório dos Famosos

Luísa Sonza não conteve a emoção ao descobrir que foi citada por Rita Lee, no livro Rita Lee: Outra Biografia, lançado postumamente nesta segunda-feira (22). A cantora morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos de idade, em decorrência de um câncer de pulmão.

No Twitter, Luísa postou uma foto em que surge emocionada e também a imagem da página do livro em que foi citada. "Acabei de ver. Não tenho palavra alguma pra falar agora. Rita, mais uma vez, te agradeço", escreveu a cantora na legenda da publicação.

No trecho escrito por Rita Lee, além de Luísa Sonza, ela também cita outras cantoras da atual geração, como Manu Gavassi, Liniker e o duo Anavitória.

"Percebo uma curiosidade da meninada da nova geração de artistas por minha figura. Dia desses recebi homenagens de Manu, Luísa, Liniker, Ana, Vitória… Recebo também recadinhos e torpedos, principalmente das meninas. Ela mandam amor e pedem até conselhos", diz o parágrafo.

acabei de ver. Não tenho palavra alguma pra falar agora. Rita, mais uma vez, te agradeço. pic.twitter.com/a8rWFh2Rmw — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 22, 2023

