WhatsApp anuncia novo recurso que permite editar mensagens enviadas

O WhatsApp anunciou, nesta segunda-feira (22/5), um novo recurso dentro do aplicativo. A atualização do mensageiro contará com a função de editar mensagens enviadas e deve ficar disponível para os usuários de todo o mundo nas próximas semanas.

De acordo com o comunicado emitido pela empresa, o objetivo do novo recurso é “oferecer mais controle nas conversas”. “Esse recurso começou a ser lançado globalmente para usuários e estará disponível para todos nas próximas semanas”, garantiu.

Para utilizar a ferramenta bastará pressionar a mensagem enviada que o usuário desejar editar. Ao clicar, aparecerá um menu com algumas opções e, dentre elas, aparecerá a função “editar”. O recurso ficará disponível até 15 minutos depois do texto ser enviado.

“As mensagens editadas serão exibidas com a palavra ‘editada’ ao lado para que o destinatário saiba da alteração sem que o histórico de edição seja mostrado”, completou o anúncio. Ainda de acordo com o WhatsApp, as edições também ficarão protegidas por criptografia. “Assim como com todas as mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas, as suas mensagens e as edições que você faz são protegidas com a criptografia de ponta a ponta”, concluiu.



Nova atualização do WhatsApp permite editar mensagens (foto: Reprodução/WhatsApp)

